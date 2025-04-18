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У Харкові різко зросла кількість постраждалих після обстрілу РФ

Фото: у Харкові до 74 зросла кількість постраждалих після обстрілу 18 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові різко зросла кількість постраждалих після удару балістикою. Росіяни вдарили по місту в Страсну п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу міста зросла до 74", - розповів він.

 

Атака РФ балістикою по Харкову

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову у Страсну п'ятницю, 18 квітня. Атаку росіяни, судячи з усього, спеціально провели рано вранці, близько 5:00, коли більшість людей ще сплять.

Загарбники запустили по житлових кварталах Харкова три балістичні ракети "Іскандер". Удар припав на Основ'янський район.

Як і в разі нещодавніх обстрілів Кривого Рогу та Сум, ракета розірвалася в повітрі. Таку тактику росіяни використовують для ураження більшої території, а відтак для більшої кількості постраждалих.

Донедавна повідомлялося, що через обстріл Харкова постраждали 60 людей. Серед постраждалих - чотири дівчинки віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець. Крім того, загинув 79-річний чоловік.

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