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У Харкові пролунав вибух: ворог атакував місто дроном

Фото: наслідки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків мінімум одним дроном. В місті було чути звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Звук вибуху було чути приблизно о 02:18. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку міста летить ворожий безпілотник. Згодом, мер міста підтвердив інформацію.

"Попередньо на межі Шевченківського та Київського районів удар ворожого БПЛА. Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні о 02:22.

Оновлено о 02:35

"Влучання сталося по території цивільного підприємства у Київському районі. Щодо постраждалих та руйнації інформація уточнюється", - написав Терехов.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що ввечері, 29 березня, російські окупанти теж атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого удару були пошкоджені житлові будинки, військовий шпиталь та інші будівлі.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський поінформував, що через атаку загинули двоє людей, і ще 55 постраждали, хоча до цього було відомо про 35 постраждалих.

Детальніше про заяву Зеленського і що відомо щодо тієї атаки у Харкові - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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