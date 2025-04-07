У Харкові пролунав вибух: що відомо

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - написав мер міста о 23:03.

Перед цим військові писали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Курська, після чого стало відомо, що у Харківській області зафіксовано швидкісну ціль. Крім того, у регіоні також фіксували ворожі безпілотники.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:09 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.