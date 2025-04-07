У Харкові пролунав вибух: що відомо

Пізно ввечері, 7 квітня, у Харкові пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - написав мер міста о 23:03.
Перед цим військові писали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Курська, після чого стало відомо, що у Харківській області зафіксовано швидкісну ціль. Крім того, у регіоні також фіксували ворожі безпілотники.
Станом на 23:09 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
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