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В Харькове прогремел взрыв: что известно

Фото: в Харьковской области фиксировали дроны и скоростную цель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 7 апреля, в Харькове прогремел мощный взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал мэр города в 23:03.

Перед этим военные писали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Курска, после чего стало известно, что в Харьковской области зафиксирована скоростная цель. Кроме того, в регионе также фиксировали вражеские беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:09 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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