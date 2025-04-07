В Харькове прогремел взрыв: что известно

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал мэр города в 23:03.

Перед этим военные писали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Курска, после чего стало известно, что в Харьковской области зафиксирована скоростная цель. Кроме того, в регионе также фиксировали вражеские беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:09 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.