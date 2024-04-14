У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Удари по Харкову

Російські окупаційні війська останніми тижнями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Ця ніч не стала виключенням, росіяни вдарили по Харкову "Шахедами". Ціллю окупантів була критична інфраструктура. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що цієї ночі росіяни випустили по Харківській області 10 дронів-камікадзе, їх всі збили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.