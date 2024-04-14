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У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Харкові пролунаі вибух 14 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у неділю, 14 квітня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначають місцеві жителі у соцмережах, у місті було чути один вибух.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про значну активність ворожих літаків Су-35 та Су-34 на сході України. Була загроза застосування авіаційного ракетного озброєння.

Крім того, ПС повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській та Донецькій областях.

Варто додати, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 14:59.

Карта повітряних тривог станом на 15:55

Удари по Харкову

Російські окупаційні війська останніми тижнями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Ця ніч не стала виключенням, росіяни вдарили по Харкову "Шахедами". Ціллю окупантів була критична інфраструктура. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що цієї ночі росіяни випустили по Харківській області 10 дронів-камікадзе, їх всі збили.

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ХарківВибухПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога