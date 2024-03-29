У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги
Вибух у Харкові пролунав у п'ятницю, 29 березня. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як зазначається, у місті чули один вибух. Наразі невідомо, чи пов'язаний він з ворожою атакою.
У Харкові та області оголосили повітряну тривогу близько 14:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.
Також спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.
Карта повітряних тривог станом на 15:15
Нова загроза для Харкова
Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.
Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.
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