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У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Харків, П'ятниця 29 березня 2024 15:21
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У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у п'ятницю, 29 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, у місті чули один вибух. Наразі невідомо, чи пов'язаний він з ворожою атакою.

У Харкові та області оголосили повітряну тривогу близько 14:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.

Також спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.

Карта повітряних тривог станом на 15:15

У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Нова загроза для Харкова

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

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