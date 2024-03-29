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В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Харьков, Пятница 29 марта 2024 15:21
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В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Харькове прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в пятницу, 29 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, в городе слышали один взрыв. Пока неизвестно, связан ли он с вражеской атакой.

В Харькове и области объявили воздушную тревогу около 14:55. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления.

Также наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:15

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Новая угроза для Харькова

Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

В результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

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