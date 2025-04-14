У Харкові пролунав вибух через атаку БПЛА, спалахнула сильна пожежа

Вибух у Харкові пролунав близько пів на шосту ранку. У цей час у місті було чути звук, характерний для прольоту безпілотника.

"У Харкові пролунав вибух! Загроза ворожих ударів зберігається", - йдеться в заяві глави ОВА в публікації в Telegram-каналі.

Чиновник закликав мешканців Харкова залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив дані щодо вибуху у місті.

"Над містом Харків перед вибухом було зафіксовано ворожий БПЛА", - написав він в соцмережі.

Міський голова додав, що деталі по наслідках уточнюються.

Оновлено: противник атакував цивільне підприємство, є пожежа

Пізніше мер Харкова Терехов розповів, що під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі міста.

"На місці влучання пожежа. Інформація про можливих постраждалих уточнюється", - поінформував він.

Оновлено: уточнені наслідки

Пізніше мер Харкова розповів, що після ворожої атаки площа пожежі склала тисяча метрів.

За його словами, горять складські приміщення із продуктами харчування.

Постраждалих на дану хвилину немає, додав міський голова.

Також він розповів, що через дроновий удар у Харкові вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків

За словами мера, за передніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Своєю чергою глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові через удар БПЛА ворога спалахнула одноповерхова складська будівля в Салтівському районі. Він підтвердив, що площа пожежі складає 1000 м.кв.

"Попередньо, без постраждалих. Профільні служби працюють на місці", - розповів чиновник.

Нічна атака дронів

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше у неділю в Одесі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки із використанням ударних дронів.

Представники місцевої влади розповіли, що через ворожий дроновий удар в Одесі постраждали п'ять людей. Фіксувалися пожежі, а під ударом була цивільна інфраструктура. Зокрема, була пошкоджена будівля місцевої лікарні.