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У Харкові пролунав вибух, місто під масованою атакою дронів РФ

Фото: у Харкові пролунав вибух, місто під масованою атакою дронів РФ 24 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові пролунав вибух 24 січня. Місто знаходиться під масованою атакою дронів РФ, вже є "приліт".

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків під масованою атакою ворожих БПЛА.  Маємо вже один "приліт" у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов. 

Мер попросив харків'ян бути обережними, бо у небі над містом багато ударних дронів.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що "приліт", попередньо зафіксовано в Основʼянському районі, в приватному секторі. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Будьте обережні, в небі ще фіксуємо ворожі безпілотники", - попередив він.

Тривога в Україні

Нразі тривога оголошена в Україні в трьох областях - у Харківській, Сумській та Чернігівській. В Повітряних силах повідомили, що окрім Харківської, загроза дронів існує і для двох інших областей.

Тривога в Україні 24 січня (t.me/alarmukraine)

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Російська ФедераціяХарківВійна в УкраїніВибухиДрони