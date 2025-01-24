В Харькове раздался взрыв, город под массированной атакой дронов РФ

"Харьков под массированной атакой вражеских БПЛА. Есть уже один "прилет" в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем", - рассказал он.

Мэр попросил харьковчан быть осторожными, потому что в небе над городом много ударных дронов.

Позже глава ОВА Олег Синегубов отметил, что "прилет", предварительно зафиксирован в Основянском районе, в частном секторе.

"На эту минуту - без пострадавших. Будьте осторожны, в небе еще фиксируем вражеские беспилотники", - предупредил он.

Тревога в Украине

Сейчас тревога объявлена в Украине в трех областях - в Харьковской, Сумской и Черниговской. В Воздушных силах сообщили, что кроме Харьковской, угроза дронов существует и для двух других областей.

Тревога в Украине 24 января (t.me/alarmukraine)