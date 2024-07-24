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У Харкові пролунав вибух

Фото: у передмісті Харкова пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У передмісті Харкова було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харкова й області

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби 23 липня ворог здійснив 11 безуспішних атак у напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе й Вовчанськ.

21 липня росіяни атакували дроном магазин в одному з сіл Харківської області. Поранено четверо людей.

Тим часом військові агресора готують ще одну спробу наступу в Харківській області.

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