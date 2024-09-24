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У Харкові пролунав сильний вибух

Ілюстративне фото: пожежники ліквідують вогонь (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 23 на 24 вересня у Харкові пролунав потужний вибух. В цей ч час у місті та області продовжувалась повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог.

"У Харкові пролунав сильний вибух. Будьте обережні", - написав він о 03:39.

Що стало причиною вибуху, невідомо. Проте ще о 01:13 у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Білгородської області, в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

Зазначимо, що через декілька хвилин після повідомлення Терехова було оголошено відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:45 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Зокрема, в більшості областей тривога пов'язана із загрозою застосування ударних безпілотників, які фіксують у повітряному просторі України.

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