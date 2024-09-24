"В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны", - написал он в 03:39.

Изначально не было неизвестно, что стало причиной взрыва. Но до этого, еще в 01:13, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Белгородской области, в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Отметим, что через несколько минут после сообщения Терехова был объявлен отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 04:20

Мэр Харькова уточнил, что прилет был зафиксирован в Киевском районе города. По предварительной информации, это была ракета.

"Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В частности, в большинстве областей тревога связана с угрозой применения ударных беспилотников, которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.