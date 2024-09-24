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В Харькове раздался сильный взрыв

Иллюстративное фото: пожарные ликвидируют огонь (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 23 на 24 сентября в Харькове раздался мощный взрыв. В это время в городе и области продолжалась воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны", - написал он в 03:39.

Изначально не было неизвестно, что стало причиной взрыва. Но до этого, еще в 01:13, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения из Белгородской области, в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Отметим, что через несколько минут после сообщения Терехова был объявлен отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 04:20

Мэр Харькова уточнил, что прилет был зафиксирован в Киевском районе города. По предварительной информации, это была ракета.

"Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В частности, в большинстве областей тревога связана с угрозой применения ударных беспилотников, которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.

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