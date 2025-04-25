Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову: що відомо

"Харків під атакою ворожих Шахедів. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники", - йдеться у повідомленні о 00:15.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив вибухи і підтвердив, що загроза застосування ударних дронів залишається.

За інформацією власного кореспондента РБК-Україна, у проміжку між 00:13 і 00:21 пролунало чотири вибухи.

Оновлено о 00:32

"Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває", - поінформував Терехов.

Оновлено о 00:54

Терехов повідомив, що внаслідок влучання безпілотника РФ по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих поки було.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив, що ворог вдарив по Слобідському району міста.

Оновлено о 00:57

"Станом на зараз було зафіксовано пʼять ударів по Харкову. Зараз ще група ворожих БПЛА заходить на місто - будьте обережні", - попередив Терехов.

Оновлено о 01:02

У місті пролунав ще один вибух.