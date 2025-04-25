Россияне ударили "Шахедами" по Харькову: что известно

В ночь на 25 апреля российские оккупанты снова атакуют Харьков дронами. В городе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков под атакой вражеских шахедов. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", - говорится в сообщении в 00:15.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил взрывы и подтвердил, что угроза применения ударных дронов остается.
По информации собственного корреспондента РБК-Украина, в промежутке между 00:13 и 00:21 прозвучало четыре взрыва.
"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего есть пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается", - проинформировал Терехов.
Терехов сообщил, что в результате попадания беспилотника РФ по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информации о пострадавших пока не было.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил, что враг ударил по Слободскому району города.
"По состоянию на сейчас было зафиксировано пять ударов по Харькову. Сейчас еще группа вражеских БПЛА заходит на город - будьте осторожны", - предупредил Терехов.
В городе прогремел еще один взрыв.
Напомним, что прошлой ночью россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Среди наиболее пострадавших городов были Киев и Харьков.
Утром глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия во время комбинированного удара 24 раза атаковала Харьков. В результате атаки были повреждены многоэтажные жилы дома, поликлиника, здание школы, предприятия и не только.
Помимо этого, было известно о двух пострадавших, которые испытали острую реакцию на стресс.
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