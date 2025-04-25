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Россияне ударили "Шахедами" по Харькову: что известно

Фото: в городе прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 25 апреля российские оккупанты снова атакуют Харьков дронами. В городе прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков под атакой вражеских шахедов. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", - говорится в сообщении в 00:15.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил взрывы и подтвердил, что угроза применения ударных дронов остается.

По информации собственного корреспондента РБК-Украина, в промежутке между 00:13 и 00:21 прозвучало четыре взрыва.

Обновлено в 00:32

"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего есть пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается", - проинформировал Терехов.

Обновлено в 00:54

Терехов сообщил, что в результате попадания беспилотника РФ по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информации о пострадавших пока не было.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил, что враг ударил по Слободскому району города.

Обновлено в 00:57

"По состоянию на сейчас было зафиксировано пять ударов по Харькову. Сейчас еще группа вражеских БПЛА заходит на город - будьте осторожны", - предупредил Терехов.

Обновлено в 01:02

В городе прогремел еще один взрыв.

Атака РФ на Харьков

Напомним, что прошлой ночью россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Среди наиболее пострадавших городов были Киев и Харьков.

Утром глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия во время комбинированного удара 24 раза атаковала Харьков. В результате атаки были повреждены многоэтажные жилы дома, поликлиника, здание школы, предприятия и не только.

Помимо этого, было известно о двух пострадавших, которые испытали острую реакцию на стресс.

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