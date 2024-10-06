У Харкові пролунали вибухи: РФ атакує місто КАБами

У Харкові пізно ввечері було чути вибухи. Росія завдає удари КАБами.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Ворог атакує Харків КАБами - у місті чутно вибухи. Будьте обережні - можливі повторні пуски", - написав він о 23:12.
Хвилиною раніше інформацію про пуск керованих авіаційних бомб опублікував канал Повітряних сил ЗСУ.
"Попередньо прильоти прийшлися по лісосмузі у межах міста. На дану хвилину без постраждалих та руйнувань", - уточнив Терехов.
Станом на 23:33 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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