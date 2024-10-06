RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове поздно вечером было слышно взрывы. Россия наносит удары КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - написал он в 23:12.

Минутой ранее информацию о пуске управляемых авиационных бомб опубликовал канал Воздушных сил ВСУ.

Обновлено в 23:32

"Предварительно прилеты пришлись по лесополосе в черте города. На данную минуту без пострадавших и разрушений", - уточнил Терехов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине