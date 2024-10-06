В Харькове раздались взрывы: РФ атакует город КАБами

"Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - написал он в 23:12.

Минутой ранее информацию о пуске управляемых авиационных бомб опубликовал канал Воздушных сил ВСУ.

Обновлено в 23:32

"Предварительно прилеты пришлись по лесополосе в черте города. На данную минуту без пострадавших и разрушений", - уточнил Терехов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.