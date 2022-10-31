UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють про перебої зі світлом

Фото: у Харкові повідомляють про вибухи 31 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 30 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися у укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - йдеться в повідомленні.

Як пише suspilne.media, в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Як повідомив міський голова Харкова, Ігор Терехов, зафіксовано два "прильоти".

"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - уточнив він.

У Харківському метрополітені оголосили, що з технічних причин тимчасово рух лініями припинено.

Оновлено 8.53. Голова області Олег Синєгубов повідомив, що 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.

Очільник ХОВА наголосив, що постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухихарков