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В Харькове раздались взрывы. Город под ударом КАБов

Харьков , Пятница 30 августа 2024 15:28
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В Харькове раздались взрывы. Город под ударом КАБов Фото: в Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове днем 30 августа прогремели взрывы. Российские террористы наносят удары КАБам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!", - написал Терехов.

Как сообщил Синегубов, россияне наносят удары и Харькову и району.

По информации мэра, один из ударов пришелся по центральной части города, пострадала гражданская инфраструктура. Также есть попадания в городе Чугуев.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщает "Суспільне", в части районов Харькова пропал свет после серии взрывов.

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