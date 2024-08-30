В Харькове раздались взрывы. Город под ударом КАБов
Фото: в Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове днем 30 августа прогремели взрывы. Российские террористы наносят удары КАБам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!", - написал Терехов.
Как сообщил Синегубов, россияне наносят удары и Харькову и району.
По информации мэра, один из ударов пришелся по центральной части города, пострадала гражданская инфраструктура. Также есть попадания в городе Чугуев.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Как сообщает "Суспільне", в части районов Харькова пропал свет после серии взрывов.
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