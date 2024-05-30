UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи

Фото: у Харкові лунають вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері 30 квітня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!", - написав мер.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ,  активність ворожої тактичної авіації спостерігається на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Інформації щодо наслідків вибухів у Харкові наразі немає.

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що Харків постійно перебуває під ворожими обстрілами. Зокрема, вибухи в місті лунали сьогодні вдень. Російські війська завдавали ракетних ударів.

Також цієї вночі внаслідок російської атаки постраждали семеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків