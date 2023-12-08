ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни завдають ударів по місту

Харків, П'ятниця 08 грудня 2023 03:00
UA EN RU
У Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни завдають ударів по місту Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові сьогодні вночі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Харкові пролунало щонайменше п'ять вибухів під час повітряної тривоги.

Губернатор Олег Синегубов на своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти завдають ударів.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь у укриттях", - заявив Синегубов.

На даний момент у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

У Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни завдають ударів по містуФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 03:27 : Відбій повітряної тривоги для Харківської області

У Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни завдають ударів по містуФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Харкові

Росіяни часто б'ють по місту з Білгородської області. Оскільки повітряна відстань до Харкова невелика, іноді вибухи трапляються до оголошення повітряної тривоги.

Також під обстріл потрапляє Харківська область. Росіяни часто обстрілюють Куп'янський район. Так, днями під обстріл потрапило село у Куп'янському районі

Раніше ми повідомляли, що в листопаді росіяни вдарили по Харкову. Під удар потрапив один із районів міста, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
В обхід блокади. Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
В обхід блокади. Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО