У п'ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів. Це трапилось через хвилину після оголошення в області повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як зазначається, вони ймовірно, пролунали за містом.

Нагадаємо, що мешканці Харкова увечері 21 листопада чули звуки вибухів на околицях міста.

Минулого тижня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Після чого у місті почало пропадати світло. При цьому про постраждалих внаслідок атак не повідомлялося.

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