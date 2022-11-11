Вночі 11 листопада у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне" .

Також повідомляється про вибухи в Чугуєві. Жителів просять залишатися в укриттях та чекати на офіційну інформацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

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