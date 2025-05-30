У Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики і дронів

В ніч на 30 травня у Харкові було чути звук вибуху. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль в регіоні, а також дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.
Перший звук вибуху у Харкові пролунав приблизно о 03:02. Напередодні було відомо про загрозу балістики.
"Увага! Загроза застосування балістики зі сходу", - йшлося у повідомленні о 02:32.
Згодом, о 03:00, Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в області зафіксовано швидкісну ціль (ракету).
Зазначимо, що місцеві канали писали протягом останньої години, що ворог обстрілює Чугуїв. Однак офіційних даних щодо підтверджень чи наслідків поки не було.
Водночас в регіоні Повітряні сили ЗСУ фіксують ворожі дрони. Станом на 03:10 у Харкові пролунала серія вибухів. Водночас мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ударом.
"Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - написав він.
Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов теж підтвердив атаку дронів.
"Харків під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно вибухи. Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях до відбою", - йдеться у повідомленні.
"Серія вибухів у місті - Харків під масованою атакою БПЛА. Будьте обережні", - пише Терехов.
За попередньою інформацією, зафіксовано удар ворожого БпЛА в Слобідському районі Харкова.
"На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила. Інформація про наслідки влучання уточнюється", - додав Синєгубов.
Масований удар дронів прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі.
"За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - поінформував Терехов.
Він додав, що всього зафіксовано 8 влучань по району.
Станом на 03:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
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