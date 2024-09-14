У Харкові пролунала серія вибухів, окупанти завдали ударів КАБами

У Харкові пізно ввечері 14 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місто зазнало ворожого обстрілу, є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Вибухів було щонайменше три протягом приблизно однієї хвилини.

Місцева влада закликала мешканців Харкова та району перебувати в укриттях через атаку з боку російських військових.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебувайте в укриттях", - написав керівник ОВА у своєму Telegram.

Як поінформував мер Харкова, вибухи були у Київському районі міста. Дані про постраждалих наразі не надходили.

"Кілька вибухів у місті. Попередньо - у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину - без постраждалих", - розповів міський голова.

Додамо, в поліції Харківської області також просили громадян дотримуватися правил безпеки та інформ-тиші під час повітряної тривоги.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йшлося в оголошенні поліції в Telegram.

Оновлено: ворог бив КАБами, є пожежа

Пізніше керівник Харківської ОВА розповів, що окупати завдали удару щонайменше двома керованими авіабомбами.

"Екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила... Є загорання нежитлових приміщень", - передав чиновник.

Раніше повідомлялося, що війська РФ рано-вранці 14 вересня завдали авіаудару по Харкову. Ворог поцілив по місту керованою авіабомбою (КАБ).

Нагадаємо також, 12 вересня у Харкові через російський обстріл були два "прильоти" по одному з густонаселених районів міста. Через ту атаку із застосуванням ФАБ-250 були пошкоджені житлові будинки, були постраждалі.