У Харкові пролунала серія вибухів, окупанти завдали ударів КАБами
У Харкові пізно ввечері 14 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місто зазнало ворожого обстрілу, є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибухів було щонайменше три протягом приблизно однієї хвилини.
Місцева влада закликала мешканців Харкова та району перебувати в укриттях через атаку з боку російських військових.
"Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебувайте в укриттях", - написав керівник ОВА у своєму Telegram.
Як поінформував мер Харкова, вибухи були у Київському районі міста. Дані про постраждалих наразі не надходили.
"Кілька вибухів у місті. Попередньо - у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину - без постраждалих", - розповів міський голова.
Додамо, в поліції Харківської області також просили громадян дотримуватися правил безпеки та інформ-тиші під час повітряної тривоги.
"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йшлося в оголошенні поліції в Telegram.
Оновлено: ворог бив КАБами, є пожежа
Пізніше керівник Харківської ОВА розповів, що окупати завдали удару щонайменше двома керованими авіабомбами.
"Екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила... Є загорання нежитлових приміщень", - передав чиновник.
Раніше повідомлялося, що війська РФ рано-вранці 14 вересня завдали авіаудару по Харкову. Ворог поцілив по місту керованою авіабомбою (КАБ).
Нагадаємо також, 12 вересня у Харкові через російський обстріл були два "прильоти" по одному з густонаселених районів міста. Через ту атаку із застосуванням ФАБ-250 були пошкоджені житлові будинки, були постраждалі.
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