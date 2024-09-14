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Окупанти завдали авіаудару по Харкову, є "приліт"

Харків, Субота 14 вересня 2024 05:18
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Окупанти завдали авіаудару по Харкову, є "приліт" Ілюстративне фото: війська РФ завдали авіаудару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали авіаудару по Харкову цієї ночі, 14 вересня. Ворог поцілив по місту керованою авіабомбою (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер міста зазначив, що влучання зафіксоване в Холодногірському району Харкова.

"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району", - написав він у своєму Telegram о 05.06.

Терехов додав, що наразі дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході.

Так, військові заявили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Окупанти завдали авіаудару по Харкову, є &quot;приліт&quot;

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Харків Авіаудари
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