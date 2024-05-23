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В Харкові пролунала серія вибухів

Фото: в Харкові пролунали вибухи 23 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

23 травня у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вибух у Харкові. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.

Своєю чергою, мер Харкова підтвердив вибух та звернувся з проханням бути обережними.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту", - зазначив Терехов.

Кількість вибухів зростає

Пізніше мер попередив про три вибухи, які пролунали у Харкові. Місцеві ЗМІ пишуть про серію з п'яти вибухів.

"Щонайменше пʼять ударів завдали окупанти", - написав пізніше голова ОВА. 

За останніми даними Терехова, в місті пролунали близько десяти вибухів.

Повітряна тривога в Україні

У частині регіонів України 23 травня було оголошено повітряну тривогу. На даний момент "червоними" залишаються Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області.

У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Бєлгорода. Водночас повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО  по розвідувальному БПЛА.

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні в середу, 22 травня через зліт російських літаків МіГ-31К.

 

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ХарківВибухи