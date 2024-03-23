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У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою дронів

Фото: у Харкові пролунали вибухи під час тривоги (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про вороже БпЛА у районі міста та радять перебувати у укриттях.

Також наші військові попереджають про застосування балістичного озброєння у Харківській області. У регіоні триває повітряна тривога.

Близько 00:04 кореспонденти Суспільного повідомили про перший вибух.

О 00:41 Ігор Терехов повідомив про те, що Харків перебувває під ударом "Шахедів". Два вибухи зафіксовано в Основʼянському районі. "Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

О 00:52 було зафіксовано третій вибух в місті після "Шахеда".

Нагадаємо, росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У ряді північних центральних та східних областей оголошено повітряну тривогу.

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