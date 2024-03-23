У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою дронів

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про вороже БпЛА у районі міста та радять перебувати у укриттях.

Також наші військові попереджають про застосування балістичного озброєння у Харківській області. У регіоні триває повітряна тривога.

Близько 00:04 кореспонденти Суспільного повідомили про перший вибух.

О 00:41 Ігор Терехов повідомив про те, що Харків перебувває під ударом "Шахедів". Два вибухи зафіксовано в Основʼянському районі. "Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

О 00:52 було зафіксовано третій вибух в місті після "Шахеда".