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В Харькове продолжает расти количество жертв после удара по "Эпицентру"

Харьков, Воскресенье 26 мая 2024 11:54
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В Харькове продолжает расти количество жертв после удара по "Эпицентру" Фото: количество жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" снова возросло
Автор: Наталия Гурковская

Число жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" в субботу, 25 мая, снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"Количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 13", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

25 мая российские войска обстреляли Харьков, атаковав гипермаркет и центр города. Пожар в "Эпицентре" тушили 16 часов.

Российский обстрел унес жизни только в "Эпицентре" 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

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