В Харькове продолжает расти количество жертв после удара по "Эпицентру"

Фото: количество жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" снова возросло

Число жертв в Харькове после обстрела "Эпицентра" в субботу, 25 мая, снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"Количество погибших в результате вражеских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 13", - говорится в сообщении. Обстрел Харькова 25 мая российские войска обстреляли Харьков, атаковав гипермаркет и центр города. Пожар в "Эпицентре" тушили 16 часов. Российский обстрел унес жизни только в "Эпицентре" 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.