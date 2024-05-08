У Харкові "прильоти" у житловому районі: постраждали діти

Російські війська обстріляли Харків у середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.
"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - зазначив голова ОВА.
Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про трьох постраждалих дітей - хлопчики 12, 13 і 15 років.
Як зазначив мер міста, стан одного з постраждалих дітей важкий.
Оновлено о 14:10
Місцева влада повідомила, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Крім трьох дітей, постраждали також 55-річний чоловік та жінка 80 років.
Варто зазначити, що у Харкові сьогодні неодноразово лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів ракетами по Харківській області.
Варто зазначити, що Харків страждає від російських обстрілів через свою близькість до кордону з РФ. Окупанти атакують місто ракетами, КАБами, дронами та іншим озброєнням.
Навесні росіяни посилили обстріли Харкова. Більше того, розвідка зазначає, що у росіян, ймовірно, є план нового наступу на Харків, але окупанти не накопичили потрібну кількість сил.
В ніч на 8 травня російська армія теж атакувала місто. Окупанти направили на місто дрони-камікадзе. Два "Шахеди" збили у північній частині Харкова. На щастя, ніхто не постраждав.
Детальніше про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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