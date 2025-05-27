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В Харкові не працюють лінії "101" і "103": як викликати медиків та рятувальників

Вівторок 27 травня 2025 00:19
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В Харкові не працюють лінії "101" і "103": як викликати медиків та рятувальників Фото: медиків можна викликати як через месенджери, так і по звичайному зв'язку (Getty Images))
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері 26 травня і в ніч на 27 травня в Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103". Наразі діють альтернативні методи виклики швидкої та рятувальників.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він уточнив, що викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна як через месенджери, так і по звичайному зв'язку. Зокрема, через Viber, Telegram і WhatsApp звертатись за номерами:

Якщо зв'язуватися по звичайному зв'язку, тоді телефонувати за цими номерами:

  • (050)040-09-34
  • (050)040-05-21
  • (095)040-04-47
  • (067)540-13-52
  • (067)543-13-10
  • (093)288-23-58

Для людей з вадами слуху та мови набирати - (098)044-81-03.

Для виклику рятувальників контактні номери наступні:

  • 112
  • (093)621-77-98
  • (050)286-81-01

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