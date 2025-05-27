В Харкові не працюють лінії "101" і "103": як викликати медиків та рятувальників
Фото: медиків можна викликати як через месенджери, так і по звичайному зв'язку (Getty Images))
Пізно ввечері 26 травня і в ніч на 27 травня в Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103". Наразі діють альтернативні методи виклики швидкої та рятувальників.
Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він уточнив, що викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна як через месенджери, так і по звичайному зв'язку. Зокрема, через Viber, Telegram і WhatsApp звертатись за номерами:
Якщо зв'язуватися по звичайному зв'язку, тоді телефонувати за цими номерами:
- (050)040-09-34
- (050)040-05-21
- (095)040-04-47
- (067)540-13-52
- (067)543-13-10
- (093)288-23-58
Для людей з вадами слуху та мови набирати - (098)044-81-03.
Для виклику рятувальників контактні номери наступні:
- 112
- (093)621-77-98
- (050)286-81-01
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