В Харькове не работают линии "101" и "103": как вызвать медиков и спасателей
Поздно вечером 26 мая и в ночь на 27 мая в Харькове временно не работают линии "101" и "103". Сейчас действуют альтернативные методы вызова скорой и спасателей.
Об этом заявил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Он уточнил, что вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно как через мессенджеры, так и по обычной связи. В частности, через Viber, Telegram и WhatsApp обращаться по номерам:
Если связываться по обычной связи, тогда звонить по этим номерам:
- (050)040-09-34
- (050)040-05-21
- (095)040-04-47
- (067)540-13-52
- (067)543-13-10
- (093)288-23-58
Для людей с недостатками слуха и речи набирать - (098)044-81-03.
Для вызова спасателей контактные номера следующие:
- 112
- (093)621-77-98
- (050)286-81-01
Добавим, что причина приостановки стандартной связи неизвестна.
Обновлено в 00:20
Ряд местных каналов пишут, что все линии экстренных служб снова работают в штатном режиме. В то же время официального подтверждения пока не еще не было.
Вызов медиков
Напомним, в прошлом году семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, при каких обстоятельствах нужно вызывать врачей "скорой". Она отметила, что подтверждение давления или температуры не всегда является поводом для звонка в "103".
"Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент не может справиться с состоянием самостоятельно или нуждается в срочной госпитализации", - рассказывала она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что есть определенные правила вызова скорой помощи и надо знать, в каких случаях бригада не приедет к вам.
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