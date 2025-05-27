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В Харькове не работают линии "101" и "103": как вызвать медиков и спасателей

Вторник 27 мая 2025 00:19
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В Харькове не работают линии "101" и "103": как вызвать медиков и спасателей Фото: медиков можно вызвать как через мессенджеры, так и по обычной связи (Getty Images))
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером 26 мая и в ночь на 27 мая в Харькове временно не работают линии "101" и "103". Сейчас действуют альтернативные методы вызова скорой и спасателей.

Об этом заявил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он уточнил, что вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно как через мессенджеры, так и по обычной связи. В частности, через Viber, Telegram и WhatsApp обращаться по номерам:

Если связываться по обычной связи, тогда звонить по этим номерам:

  • (050)040-09-34
  • (050)040-05-21
  • (095)040-04-47
  • (067)540-13-52
  • (067)543-13-10
  • (093)288-23-58

Для людей с недостатками слуха и речи набирать - (098)044-81-03.

Для вызова спасателей контактные номера следующие:

  • 112
  • (093)621-77-98
  • (050)286-81-01

Добавим, что причина приостановки стандартной связи неизвестна.

Обновлено в 00:20

Ряд местных каналов пишут, что все линии экстренных служб снова работают в штатном режиме. В то же время официального подтверждения пока не еще не было.

Вызов медиков

Напомним, в прошлом году семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, при каких обстоятельствах нужно вызывать врачей "скорой". Она отметила, что подтверждение давления или температуры не всегда является поводом для звонка в "103".

"Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент не может справиться с состоянием самостоятельно или нуждается в срочной госпитализации", - рассказывала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что есть определенные правила вызова скорой помощи и надо знать, в каких случаях бригада не приедет к вам.

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