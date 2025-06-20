У Харкові працівники ТЦК застосували силу до адвоката: поліція взялась за справу

Національна поліція Харківської області почала розслідування через інцидент з адвокатом та працівниками Територіального центру комплектування, який стався 19 червня. Працівники ТЦК застосували до юриста силу, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції .

За даними слідства, 52-річний адвокат під час надання правової допомоги клієнту у приміщенні поліклініки в Індустріальному районі Харкова зіткнувся із невідомими особами, які представилися працівниками ТЦК.

Вони застосували до юриста фізичну силу та відібрали у нього мобільний телефон. Внаслідок нападу адвокат отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні та надали необхідне лікування.

"Того ж дня, слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 невідкладно відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі", - сказано у повідомленні поліції.