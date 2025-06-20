У Харкові працівники ТЦК застосували силу до адвоката: поліція взялась за справу
Національна поліція Харківської області почала розслідування через інцидент з адвокатом та працівниками Територіального центру комплектування, який стався 19 червня. Працівники ТЦК застосували до юриста силу, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.
За даними слідства, 52-річний адвокат під час надання правової допомоги клієнту у приміщенні поліклініки в Індустріальному районі Харкова зіткнувся із невідомими особами, які представилися працівниками ТЦК.
Вони застосували до юриста фізичну силу та відібрали у нього мобільний телефон. Внаслідок нападу адвокат отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні та надали необхідне лікування.
"Того ж дня, слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 невідкладно відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі", - сказано у повідомленні поліції.
Інші інциденти з ТЦК
У Харківській області одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Харківської області 19 червня стався черговий інцидент з ТЦК. Військовозобов'язаний випав з вікна третього поверху. У ТЦК стверджують, що він зробив це нібито "з власної необережності". З цього приводу також вже розпочали розслідування.
До цього схожий інцидент стався 12 травня. Тоді в Харкові чоловік загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху будівлі ТЦК.
Також 19 червня у Стрийському ТЦК помер чоловік, якого "запросили до ТЦК" уточнити дані. Причиною смерті вказали серцевий напад. Медики, яких викликали військові, не змогли реанімувати загиблого.
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