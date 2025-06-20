В Харькове работники ТЦК применили силу к адвокату: полиция взялась за дело

Национальная полиция Харьковской области начала расследование из-за инцидента с адвокатом и работниками Территориального центра комплектования, который произошел 19 июня. Работники ТЦК применили к юристу силу, в результате чего последний получил телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции .

По данным следствия, 52-летний адвокат во время оказания правовой помощи клиенту в помещении поликлиники в Индустриальном районе Харькова столкнулся с неизвестными лицами, которые представились работниками ТЦК.

Они применили к юристу физическую силу и отобрали у него мобильный телефон. В результате нападения адвокат получил телесные повреждения, его доставили в больницу и оказали необходимое лечение.

"В тот же день, следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 безотлагательно открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - сказано в сообщении полиции.