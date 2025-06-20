У Харкові пожежа і приліт в забудові: перші наслідки атаки "Шахедів"

Міський голова повідомив, що у місті було зафіксовано три вибухи в Шевченківському районі.

Один із прильотів стався поблизу багатоповерхових житлових будинків.

На місці спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, ворог атакував ударними дронами Шевченківський район Харкова.

"За попередніми даними, черговий "прильот" ворожого БпЛА було зафіксовано у Шевченківському районі Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - сталося влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.

Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Олег Синєгубов повідомив, що на місці "прильоту" ворожого БпЛА у Шевченківському районі вирує пожежа.

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки влучання.

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За попередньою інформацією, всього зафіксовано 5 "прильотів" ворожих дронів по Харкову, повідомив Синєгубов.