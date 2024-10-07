У Харкові постраждалих немає, в області пошкоджено будинок, - ОВА про вечірню атаку РФ

Нагадаємо, що перед цим, в моменти вибухів, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ворог задіяв для ударів КАБи.

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