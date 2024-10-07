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У Харкові постраждалих немає, в області пошкоджено будинок, - ОВА про вечірню атаку РФ

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 6 жовтня, вкотре атакували Харків та Харківську область КАБами. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, близько 23:10 було зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району міста Харків. На щастя, постраждалих немає.

Пізніше, о 23:15, окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Внаслідок атаки пошкоджено будинок.

"Попередньо, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що перед цим, в моменти вибухів, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ворог задіяв для ударів КАБи.

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