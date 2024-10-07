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В Харькове пострадавших нет, в области поврежден дом, - ОВА о вечерней атаке РФ

Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 6 октября, в очередной раз атаковали Харьков и Харьковскую область КАБами. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, около 23:10 было зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. К счастью, пострадавших нет.

Позже, в 23:15, оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. В результате атаки поврежден дом.

"Предварительно пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы", - сообщил Синегубов.

Напомним, что перед этим, в моменты взрывов, по информации мэра Харькова Игоря Терехова, враг задействовал для ударов КАБы.

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