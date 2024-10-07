В Харькове пострадавших нет, в области поврежден дом, - ОВА о вечерней атаке РФ

По его словам, около 23:10 было зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. К счастью, пострадавших нет.

Позже, в 23:15, оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. В результате атаки поврежден дом.

"Предварительно пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы", - сообщил Синегубов.