У Харкові постраждалих немає, в області пошкоджено будинок, - ОВА про вечірню атаку РФ

Російські окупанти пізно ввечері, 6 жовтня, вкотре атакували Харків та Харківську область КАБами. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Пізніше, о 23:15, окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Внаслідок атаки пошкоджено будинок.

За його словами, близько 23:10 було зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району міста Харків. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що перед цим, в моменти вибухів, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ворог задіяв для ударів КАБи.

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