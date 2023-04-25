У Харкові попередили про вибухи

У Харкові сьогодні, 25 квітня заплановані роботи саперів. Через що жителі можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"У Харкові в найближчі 15 хвилин планується контрольований підрив вибухонебезпечного предмета", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Telegram-канал "єТривога" повідомив, де саме буде здійснюватися підвив вибухівки.

"Сьогодні, 25 квітня, у районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе з 15:10 до 15:30 сапери будуть проводити контрольований підрив боєприпасів. У зв'язку з цим, можливо, буде чути вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій", - інформують в мережі.

Нагадаємо, сьогодні також у Київській та Житомирській області працюватимуть сапери. Тому місцевих жителів попереджали про можливі звуки вибухів.

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