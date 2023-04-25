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Працюють сапери. Жителів Київської та Житомирської областей попередили про вибухи

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Київ, Вівторок 25 квітня 2023 09:54
Працюють сапери. Жителів Київської та Житомирської областей попередили про вибухи Фото: у двох областях України сьогодні працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській та Житомирській області сьогодні, 25 квітня, працюватимуть сапери. Тому жителів попередили про можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську та Житомирську ОВА.

Зазначають, що у Бучанському районі Київської області сьогодні будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Також у північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів, оскільки у Вишгородському районі працюватимуть сапери.

"У деяких районах Києва може бути гучно! Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - попереджають киян.

Крім того, протягом доби жителі Житомирського району також можуть чути вибухи через планові роботи спеціальних служб.

Нагадаємо, сапери у Херсонській та Миколаївській областях за тиждень розмінували 170 гектарів сільськогосподарських угідь.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков оцінив, що для повного розмінування України потрібно понад 30 років.

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