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В Харькове предупредили о взрывах

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Харьков, Вторник 25 апреля 2023 15:27
В Харькове предупредили о взрывах Фото: в Харькове предупредили о взрывах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове сегодня, 25 апреля, запланированы работы саперов. Из-за чего жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"В Харькове в ближайшие 15 минут планируется контролируемый подрыв взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Между тем Telegram-канал "єТривога" сообщил, где именно будет проводиться подрыв взрывчатки.

"Сегодня, 25 апреля, в районе перекрестка кольцевой дороги и Салтовского шоссе с 15:10 до 15:30 саперы будут проводить контролируемый подрыв боеприпасов. В связи с этим, возможно, будут слышны взрывы. Жителей призывают сохранять спокойствие", - информируют в сети.

Напомним, сегодня также в Киевской и Житомирской области будут работать саперы. Поэтому местных жителей предупреждали о возможных звуках взрывов.

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