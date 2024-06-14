У Харкові понад два тижні шукають зниклого журналіста Олександра Лапшина: що відомо

У Харкові зник безвісти 43-річний журналіст і волонтер Олександр Лапшин. З 29 травня від чоловіка нема жодної звістки.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про журналіста і його зникнення.

Що відомо про Олександра Лапшина

29 травня чоловік вийшов з дому без документів та телефону й не повернувся. За словами його рідних, напередодні Олександр спілкувався з батьками та братом. Змін у його поведінці не було. Раніше він ніколи не залишав телефон вдома і завжди був на зв'язку. Родичі Олександра написали заяву в поліцію про його зникнення.

Журналіст мав акредитацію, працював на Харківському напрямку. Часто робив фото наслідків обстрілів Харкова, але колеги не пов'язують його зникнення із професійною діяльністю.

Відомо, що Олександр співпрацював із виданнями "Українська" правда та "Суспільне".

МВС офіційно внесло Олександра у базу даних людей, зниклих безвісти (скриншот)

"З самого початку війни Олександр брав участь у багатьох проектах, у тому числі волонтерських, виїздах з журналістськими місіями у гарячі точки, навчанні з першої допомоги тощо. Постійно активно допомагав харків’янам й багато робив у інформаційно-освітньому полі", - написала колега Вікторія Чала.

Поки поліція не оприлюднювала жодних версій щодо причин зникнення Олександра. Рідні та колеги просять усіх, хто володіє важливою інформацією, повідомляти про це правоохоронним органам.

Олександр не раз працював у гарячих точках (фото: instagram.com/ole_lap)

Олександр зник два тижні тому (фото: facebook.com/oleksandrmyklapshyn)