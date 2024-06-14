ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известно

Харьков, Пятница 14 июня 2024 19:26
UA EN RU
В Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известно Александр Лапшин пропал две недели назад (фото: facebook.com/oleksandrmyklapshyn)
Автор: Василина Копытко

В Харькове пропал без вести 43-летний журналист и волонтер Александр Лапшин. С 29 мая от мужчины нет никаких известий.

РБК-Украина рассказывает о том, что известно об журналисте и его исчезновении.

Что известно об Александре Лапшине

29 мая мужчина вышел из дома без документов и телефона, и не вернулся. По словам его родных, накануне Александр общался с родителями и братом. Изменений в его поведении не последовало. Раньше он никогда не выходил из дома без телефона и всегда был на связи. Родственники Александра написали заявление в полицию о его исчезновении.

Журналист имел аккредитацию, работал на Харьковском направлении. Часто делал фото последствий обстрелов Харькова, но коллеги не связывают его исчезновение с профессиональной деятельностью.

Известно, что Александр сотрудничал с изданиями "Українска" правда и "Суспільне".

В Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известноМВД официально внесло Александра в базу данных людей, пропавших без вести (скриншот)

"С самого начала войны Александр принимал участие во многих проектах, в том числе волонтерских, выездах с журналистскими миссиями в горячие точки, учебе с первой помощи и т. д. Постоянно активно помогал харьковчанам и многое делал в информационно-образовательном поле", - написала коллега Виктория Чала.

Пока полиция не обнародовала никаких версий по поводу исчезновения Александра. Родные и коллеги просят всех, кто владеет важной информацией, сообщать об этом правоохранительным органам.

В Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известноАлександр не раз работал в горячих точках (фото: instagram.com/ole_lap)

В Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известноВ Харькове больше двух недель ищут пропавшего журналиста Александра Лапшина: что известноАлександр пропал две недели назад (фото: facebook.com/oleksandrmyklapshyn)

Читайте также о том, что из боевой задачи "при особых обстоятельствах" не вернулся журналист Александр Петраковский.

Ранее мы писали о том, что делать, если военнослужащий попал в плен, или пропал без вести.

При подготовке публикации использовали материалы: Kharkiv Today, данные МВД, пост Виктории Чалой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков пропал украинец
NEWS
В Украине тревога за тревогой. С чем связана активность РФ и при чем здесь Староконстантинов
В Украине тревога за тревогой. С чем связана активность РФ и при чем здесь Староконстантинов
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом