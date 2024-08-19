У Харкові підприємців звільнили від низки податків до кінця року

Харківських підприємців звільнили від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Рішенням сьогоднішньої сесії ми пролонгували звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року", - повідомив Терехов.

Також він зазначив, що Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке "пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету".

"Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", - наголосив мер Харкова.