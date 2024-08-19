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У Харкові підприємців звільнили від низки податків до кінця року

Харків , Понеділок 19 серпня 2024 16:07
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У Харкові підприємців звільнили від низки податків до кінця року Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Харківських підприємців звільнили від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Рішенням сьогоднішньої сесії ми пролонгували звільнення усіх наших підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року", - повідомив Терехов.

Також він зазначив, що Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке "пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету".

"Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", - наголосив мер Харкова.

Нагадаємо, з 1 квітня по 30 червня 2024 року у Харкові були скасовані низка податків для підприємців. Зокрема, фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.

Також уряд пропонує підвищені гранти для відкриття чи розвитку власного бізнесу по програмі "єРобота" жителям Харківської області.

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