В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов до конца года

Харьковских предпринимателей освободили от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года", - сообщил Терехов.

Также он отметил, что Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно и в мире, который "пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет".

"Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов будут иметь возможность инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", - подчеркнул мэр Харькова.