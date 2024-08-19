В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов до конца года
Харьковских предпринимателей освободили от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года", - сообщил Терехов.
Также он отметил, что Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно и в мире, который "пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет".
"Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов будут иметь возможность инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", - подчеркнул мэр Харькова.
Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2024 года в Харькове были отменены ряд налогов для предпринимателей. В частности, физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость.
Также правительство предлагает повышенные гранты для открытия или развития собственного бизнеса по программе "єРобота" жителям Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.