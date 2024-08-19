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В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов до конца года

Харьков , Понедельник 19 августа 2024 16:07
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В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов до конца года Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Харьковских предпринимателей освободили от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года", - сообщил Терехов.

Также он отметил, что Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно и в мире, который "пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет".

"Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов будут иметь возможность инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", - подчеркнул мэр Харькова.

Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2024 года в Харькове были отменены ряд налогов для предпринимателей. В частности, физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость.

Также правительство предлагает повышенные гранты для открытия или развития собственного бизнеса по программе "єРобота" жителям Харьковской области.

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ФОП Харьков
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