У Харкові під російський удар потрапив катедральний собор УГКЦ (фото)

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У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор святого Миколая Чудотворця - головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Осколками вибито вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парафію собору святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.

Внаслідок нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця. Осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення. Фото: Пошкоджений собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові (facebook.com/ugcc.kharkiv) Ніхто з прихожан храму не постраждав.