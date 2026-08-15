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У Харкові під російський удар потрапив катедральний собор УГКЦ (фото)

22:41 15.08.2026 Сб
1 хв
Ніхто з прихожан храму не постраждав
aimg Валерія Абабіна
У Харкові під російський удар потрапив катедральний собор УГКЦ (фото) Фото: Пошкоджений собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові (facebook.com/ugcc.kharkiv)
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У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор святого Миколая Чудотворця - головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Осколками вибито вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парафію собору святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.

Внаслідок нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця. Осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення.

Фото: Пошкоджений собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові (facebook.com/ugcc.kharkiv)

Ніхто з прихожан храму не постраждав.

Нагадаємо, російські війська регулярно б'ють по храмах і об'єктах культурної спадщини України.

Лише на початку серпня російські дрони пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні - пам'ятку архітектури початку XIX століття.

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