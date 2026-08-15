У Харкові під російський удар потрапив катедральний собор УГКЦ (фото)
У Харкові російський удар пошкодив катедральний собор святого Миколая Чудотворця - головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Осколками вибито вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парафію собору святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.
Внаслідок нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця. Осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію та приміщення.
Фото: Пошкоджений собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові (facebook.com/ugcc.kharkiv)
Ніхто з прихожан храму не постраждав.
Нагадаємо, російські війська регулярно б'ють по храмах і об'єктах культурної спадщини України.
Лише на початку серпня російські дрони пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні - пам'ятку архітектури початку XIX століття.