В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото)
В Харькове российский удар повредил кафедральный собор святого Николая Чудотворца – главный храм Харьковского экзархата УГКЦ. Осколками выбиты окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парафию собора святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове.
В результате недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца. Осколками повреждены окна храма, а также близлежащая территория и помещение.
Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)
Никто из прихожан храма не пострадал.
Напомним, российские войска регулярно атакуют храми и объекты культурного наследия Украины.
Лишь в начале августа русские дроны повредили Свято-Духовский кафедральный собор в Херсоне – памятник архитектуры начала XIX века.