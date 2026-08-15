В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото)

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В Харькове российский удар повредил кафедральный собор святого Николая Чудотворца – главный храм Харьковского экзархата УГКЦ. Осколками выбиты окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парафию собора святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове.

В результате недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца. Осколками повреждены окна храма, а также близлежащая территория и помещение. Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv) Никто из прихожан храма не пострадал.