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В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото)

22:41 15.08.2026 Сб
1 мин
Никто из прихожан храма не пострадал
aimg Валерия Абабина
В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото) Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)
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В Харькове российский удар повредил кафедральный собор святого Николая Чудотворца – главный храм Харьковского экзархата УГКЦ. Осколками выбиты окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парафию собора святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове.

В результате недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца. Осколками повреждены окна храма, а также близлежащая территория и помещение.

Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)

Никто из прихожан храма не пострадал.

Напомним, российские войска регулярно атакуют храми и объекты культурного наследия Украины.

Лишь в начале августа русские дроны повредили Свято-Духовский кафедральный собор в Херсоне – памятник архитектуры начала XIX века.

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