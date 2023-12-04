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У Харкові під час ремонту підземного газопроводу стався зсув грунту: є жертви

Фото: У Харкові під час ремонту підземного газопроводу стався зсув грунту (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні, 4 грудня, під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув грунту. Загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув грунту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.

Фото: Рятувальна операція (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя", - додали у ДСНС.

Надзвичайні події в Україні

Раніше повідомлялось, що у приватному секторі Подільського району Києва сьогодні, 4 грудня, вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.

Також сьогодні на трасі Київ-Ковель трапилась ДТП за участю фури, автобуса та легковика. Троє людей постраждали.

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ДСНСхарков