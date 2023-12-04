В Харькове во время ремонта подземного газопровода произошел оползень: есть жертвы

"Сегодня во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе произошел оползень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под слоем земли оказались двое мужчин, 1981 и 1975 годов рождения.

Фото: Спасательная операция (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Более 30 спасателей пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни", - добавили в ГСЧС.

Происшествия в Украине

Ранее сообщалось, что в частном секторе Подольского района Киева сегодня, 4 декабря, взорвалась граната. В результате погиб мужчина.

Также сегодня на трассе Киев-Ковель произошло ДТП с участием фуры, автобуса и легковушки. Три человека пострадали.