У Харкові періодично вимикатимуть опалення: у чому причина

У Харкові відключатимуть на певний час опалення. Таке рішення прийняте у зв'язку з потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Харківські теплові мережі".

Комунальники пояснюють, що даний захід обумовлений потеплінням, а також дорученням заступника Керівника Офісу Президента України з приводу недопускання виробниками теплової енергії перегрівів.

"Відсьогодні на всіх джерелах теплопостачання КП "Харківські теплові мережі" вводиться режим дискретного регулювання опалення, з прив’язкою до температури зовнішнього повітря та погодних умов - тобто короткочасним припиненням подачі тепла в будівлі харківʼян", - зазначають у комунальному підприємстві.

Варто зауважити, що за словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

Минулого року наприкінці березня через тимчасове потепління в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та мороз.

Цього року у Херсоні планують завершити опалювальний сезон наприкінці березня через очікуване потепління. Про плани завершити опалювальний сезон заявили та в інших містах на півдні України.

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